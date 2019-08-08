Синоптики обновили предупреждение: к чему готовиться жителям Молдовы

Изнурительная жара не отпускает Молдову - синоптики пересмотрели "желтый код" и в ближайшие дни жителей республики ждет африканский зной.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила в четверг "желтый код" метеоопасности в связи жаркой погодой. Предупреждение будет действовать до середины следующей недели.

"В период с 11 по 14 августа на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-36 градусов по Цельсию", - отметили в Госгидрометеорологической службе.

Ранее синоптики вынесли предупреждение, что максимум с 7 по 12 августа составит от +33 до +35 градусов.

Кроме того в стране до 15 августа включительно действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - отмечено на сайте Госгидрометео.

Что такое "желтый код"?

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

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Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

© Sputnik / Nicolai Kibich Как перенести изнурительную жару

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