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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: как долго в Молдове продержится жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (773)
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Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Молдову не отпускает августовский зной. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем в пятницу столбик термометра покажет в тени от +27 до +30 градусов по Цельсию. В центральных и северных регионах республики ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Синоптики обновили предупреждение: к чему готовиться жителям Молдовы

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода существенно не изменится - правда, дожди ожидаются лишь на севере страны. С воскресенья жара усилится - столбики термометров в среднем покажут уже +31...+34, а в понедельник - от +32 до +35. И без осадков. Такая погода сохранится до среды включительно - в республике объявлен "желтый код" в связи с жарой. В четверг синоптики прогнозируют в среднем +28...+31 и кратковременные дожди с грозами на севере страны.

Борьба с жарой в Кишиневе: новое - это хорошо забытое старое>>>

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В православной церкви 9 августа почитают память Пантелеймона – целителя, который числится в лике великомученика. По некоторым данным он родился примерно в III веке на территории Никодимии, а отцом его был богатый язычник. Глава семейства отправил Пантелеймона учиться врачебному делу и совсем скоро он стал известным лекарем.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
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Затем Пантелеймон познакомился с Ермолаем – одним из местных проповедников, которого чествуют 8 августа. Именно Ермолай и обратил его в христианскую веру. Сам Пантелеймон уверовал во Христа в тот момент, когда обратился к нему с молитвой, прося исцелить ребенка, которого укусила змея, и никакое лечение не действовало. После этого Пантелеймон решает посвятить свою жизнь служению Богу и окружающим людям. Так, например, он безвозмездно лечил всех больных, активно помогал христианам, находившимся в тюрьмах. Однажды Пантелеймон был арестован и отправлен на суд к императору Максимилиану, который стал призывать Пантелеймона отречься от веры во Христа. Однако сам Пантелеймон предложил императору найти больного человека и пригласить самого лучшего врача. Когда это было сделано, то стали пытаться вылечить больного, и у обычного врача это сделать не получилось. Пантелеймон же исцелил несчастного, и многие свидетели этого чуда обратились в веру. Максимилиан же разгневался и велел казнить Пантелеймона. В православии Пантелеймон известен как покровитель воинов и целитель.

Люди верили, что все травы, собранные 9 августа, будут обладать целебными свойствами. Считалось, если в этот день сильно стрекочут и прыгают кузнечики, то погода будет ясной и сухой. Также люди полагали, что если 9 августа погода переменчива, такой же непостоянной будет вся осень.

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Тема:
Погода в Молдове (773)

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