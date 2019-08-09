13:14 09 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.68
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.70
Поиск
Срочно:

В Молдове непогода - метеорологи вынесли новое предупреждение

CC0 / Pixabay / WikimediaImages
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (774)
504 0 0

Погода в республике меняется стремительно, поэтому специалисты сообщили сразу о нескольких рисках и дали рекомендации, что надо делать.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила в пятницу "желтый код" метеоопасности в связи с "нестабильным характером погоды".

Частота разрушительных ливней с градом в Молдове будет только расти>>>

Предупреждение действует в республике только 9 августа.

"В течение дня сохранится неустойчивый характер погоды, во второй половине дня местами ливни (15-20 литров на квадратный метр), с градом и шквалистым усилением ветра до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Многие люди боятся грома и молний и не знают, как следует вести себя во время грозы. Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье.
© Sputnik /
Как обезопасить себя во время грозы и молнии

Африканская жара 

Кроме того, с 11 по 14 августа в Молдове будет действовать предупреждение в связи с жарой.

"В период 11-14 августа на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33, +36 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание. 

Пожар на севере Молдовы
© Photo: DSE
Молдова в огне: кто виноват в массовых пожарах

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности. 

Медики рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

Другая угроза – засуха

До 15 августа в стране также действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Из-за отсутствия в течение длительного времени осадков и высокой температуры воздуха на реках и водоемах Молдовы регистрируется низкая водность. 

Кран в ванной комнате
© Sputnik / Константин Чалабов
Засуха в Молдове: стали известны первые возможные последствия

По этой причине экономических агентов и физических лиц призвали рационально использовать водные ресурсы.

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.

В периоды низкого стока, когда его объем не превышает 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "жeлтый код".

В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (774)

По теме

Мороз: подорожает ли в Молдове хлеб из-за засухи
Засуха в Молдове: до середины августа ситуация лучше не станет
Последствия непогоды в Молдове: в стране оценивают ущерб от ливней с градом
Теги:
Молдова, непогода, риски


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эффектно и чувственно: взгляд со стороны на съемки календаря Pirelli 2020 - фото
Момент прорыва милицейского кордона на пути в Кой-Таш попал на видео
Момент прорыва милицейского кордона на пути в Кой-Таш попал на видео
Готовимся к школе: первый раз – в первый класс!
Как в Молдове подготовиться к школе

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться