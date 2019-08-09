В Молдове непогода - метеорологи вынесли новое предупреждение

Погода в республике меняется стремительно, поэтому специалисты сообщили сразу о нескольких рисках и дали рекомендации, что надо делать.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила в пятницу "желтый код" метеоопасности в связи с "нестабильным характером погоды".

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Предупреждение действует в республике только 9 августа.

"В течение дня сохранится неустойчивый характер погоды, во второй половине дня местами ливни (15-20 литров на квадратный метр), с градом и шквалистым усилением ветра до 15-18 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Кроме того, с 11 по 14 августа в Молдове будет действовать предупреждение в связи с жарой.

"В период 11-14 августа на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33, +36 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Рекомендации врачей

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Медики рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

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Другая угроза – засуха

До 15 августа в стране также действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Из-за отсутствия в течение длительного времени осадков и высокой температуры воздуха на реках и водоемах Молдовы регистрируется низкая водность.

По этой причине экономических агентов и физических лиц призвали рационально использовать водные ресурсы.

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.

В периоды низкого стока, когда его объем не превышает 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "жeлтый код".

В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.

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