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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: как долго Молдову не покинет нестерпимая жара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (776)
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КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Молдова остается во власти жары. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем в субботу столбик термометра покажет в тени в среднем от +27 до +30 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

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Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки жара только усилится. Столбики термометров в среднем покажут уже +31...+34, а в понедельник - от +32 до +35. И без осадков.

Такая погода сохранится до среды включительно - в республике объявлен "желтый код" сетеоопасности в связи с жарой. В четверг синоптики прогнозируют в среднем +28...+31 и кратковременные дожди с грозами на севере страны.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 10 августа почитается память учеников Христа – 7 апостолов, выбранных из 70 учеников. Согласно Священному Писанию, 12 главных апостолов позвали всех своих учеников и наказали им выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами братства, заботиться о создании уюта, раздавать милостыню нищим.

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В результате общего голосования были избраны Стефан, Никанор, Филипп, Прохор, Тимон, Пармен и Николай. Именно в честь Прохора и Пармена и установлен праздник 10 августа. Известно, что Прохор стал спутником Петра и уже значительно позже занял пост епископа Никомедии. Погиб мученической смертью, пострадав за веру во время гонений, организованных в Антиохии. Пармен же с особым усердием исполнял все поручения апостолов, но умер еще до того момента, как ученики покинули Иерусалим.

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Люди верили, что 10 августа не стоит чем-либо обмениваться, так как выменянная вещь либо сломается, либо потеряется, одним словом, долго не прослужит. Также считалось, что этот день не очень удачен для торговли.

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Тема:
Погода в Молдове (776)

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