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Погодные рекорды Молдовы 10 августа

Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в десятый день августа.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 10 августа специалисты зафиксировали почти столетие назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Термометр
© Sputnik / Vitaly Belousov
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По информации синоптиков, 10 августа 1922 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +39,3  градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в начале прошлого столетия. В 1907 году температура воздуха 10 августа составила лишь +9,5 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы равна 29,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
август, Молдова, рекорды, погода


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