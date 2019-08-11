Точный прогноз погоды: в Молдову пришла адская жара, когда ждать прохлады

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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Молдова во власти африканской жары. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем в воскресенье установится малооблачная погода, а столбик термометра покажет в тени в среднем от +31 до +34 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер — северо-западный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие сутки станет еще жарче. Столбики термометров в среднем покажут уже +32...+35. Такая погода сохранится до среды включительно - в республике объявлен "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. В четверг синоптики прогнозируют в среднем +28...+31 , а в пятницу и субботу уже +24...+27.

Праздники и народные приметы

По народному календарю 11 августа считался Калининым днем или Туманником, поскольку утром часто случались туманы. Кстати, с туманами даже были связаны некоторые народные приметы.

Считалось, что с этого дня перелетные птицы начинают собираться в стаи, чтобы готовиться к отлету.

Люди верили, если ночью приснится улитка, то путешествия в этот день лучше не планировать.

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