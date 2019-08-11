Погодные рекорды Молдовы 11 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 11 августа - рекорды держатся с середины ХХ века.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 августа специалисты зафиксировали почти семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 11 августа 1951 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был пятью годами позднее. В 1956 году воздух в одиннадцатый день августа прогрелся лишь до +9,9 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными в этот день на территории Молдовы, равна 27,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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