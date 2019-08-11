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Природа

Погодные рекорды Молдовы 11 августа

CC0 / Pixabay / O12
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (777)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 11 августа - рекорды держатся с середины ХХ века.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 августа специалисты зафиксировали почти семь десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

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© Sputnik / Rodion Proca
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По информации синоптиков, 11 августа 1951 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был пятью годами позднее. В 1956 году воздух в одиннадцатый день августа прогрелся лишь до +9,9 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными в этот день на территории Молдовы, равна 27,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (777)

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