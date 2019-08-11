Чего вы не знали о погоде в августе: в Молдове было даже +70 градусов

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В августе средняя месячная температура воздуха составляет в Молдове от +19 градусов на севере до +21 градуса по Цельсию на юге. Однако нередко бывают очень жаркие или крайне холодные дни.

Необычные дни

Не так давно, всего семь лет назад, в республике зарегистрировали абсолютный рекорд - 7 августа 2012 года в Фалештах столбик термометра в тени показал +42,4 градуса по Цельсию.

Кстати, тоже в XXI веке на территории нашей страны зарегистрировали и очень холодную погоду. 23 августа 2006 года в Бравиче было всего +2 градуса по Цельсию, свидетельствую данные Государственной гидрометеорологической службы.

Но и это далеко не самый удивительный факт. Поражает другой показатель - абсолютный максимум температуры на поверхности почвы может достигать +70 градусов. Именно такую цифру показали приборы в 1992 году в Леова.

В целом, самым прохладным за весь период наблюдений, которые ведутся с 1886 года, был август 1976 года. Тогда среднемесячная температура воздуха составляла от +15,3 градуса (Бричень) до +17,8 градуса (Тирасполь, Комрат). Теплее всего было в августе 1946, 1992 и 2015 годов - температура воздуха колебалась по территории от +22,9 градуса (Бричень) до +25,7 градуса (Комрат).

Значения среднесуточной температуры в течение месяца варьируют от +8, +11 градусов (1947 год) до +29, +32 градусов (2007, 2012 годы).

Как долго держится жара

Число дней с максимальной температурой воздуха более +30 градусов за месяц обычно составляет от трех (Бричень) до 10 (Тирасполь). Но в прошлом году в Дубоссарах таких дней было 30. Еще жарче в Молдове в заключительный месяц лета (выше +35 градусов) бывает не реже одного дня. Иногда статистика нарушается. В 2010 году в Тирасполе температура поднималась выше этого показателя в течение двух недель.

Среднемесячный объем осадков в августе равен 44-70 мм. Но в 2004 году был установлен рекорд - в Сороках выпало 353 мм. Однако бывают годы, когда в течение месяца местами осадки вообще не выпадают (август, 2015 года). Наибольшее суточное количество осадков за весь период наблюдений достигало 180 мм (Рышкань, 2005 год). Число дней с осадками колеблется по территории в пределах 7-10.

В августе возможны грозы (в среднем 4-6 дней), град (1-2 дня) и туман (1-2 дня).

Из стихийных метеорологических явлений наибольшую опасность представляют ливни, град, которые наблюдаются ежегодно. Продолжительные сильные дожди, сильный ветер и шквал возможны в среднем один раз в 6 лет, смерч – один раз в 30 лет. Особенно опасными являются сильные засухи, которые возможны в среднем один раз в 4 года.

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