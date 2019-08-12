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Погодные рекорды Молдовы 12 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (780)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 12 августа - оба рекорда держатся с середины ХХ века.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 августа специалисты зафиксировали более семи десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, 12 августа 1946 года столбик термометра показал в тени +37,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был десятью годами позднее. В 1958 году воздух в двенадцатый день августа прогрелся лишь до +10,9 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными в этот день на территории Молдовы, равна 26,9 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (780)

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