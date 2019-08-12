Погодные рекорды Молдовы 12 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 12 августа - оба рекорда держатся с середины ХХ века.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 12 августа специалисты зафиксировали более семи десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 12 августа 1946 года столбик термометра показал в тени +37,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был десятью годами позднее. В 1958 году воздух в двенадцатый день августа прогрелся лишь до +10,9 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными в этот день на территории Молдовы, равна 26,9 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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