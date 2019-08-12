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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Августовская духота: какая погода будет сегодня в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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На большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-36°C.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Согласно прогнозу синоптиков, 12 августа в республике ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. 

Последствия ливня. Архивное фото
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Спасатели представили данные о последствиях непогоды в Молдове

На большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-36°C. А в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая влажность.

В северных районах температура будет не ниже +31 С. В Бельцах днем столбик термометра покажет +32 С, в Оргееве +33 С. В Тирасполе синоптики прогнозируют +34 С, в Леово +35 С. В Кагуле и Комрате воздух прогреется до +36 С. 

В Кишиневе днем будет жарко, +34 С. Во вторник, 13 августа, в Молдове ожидается переменная облачность, днем столбики термометров покажут от +31 С до +36 С.

На этой неделе в Молдове действуют  два "желтых" уровня метеоопасности в связи с засухой и жаркой погодой.

В этих условиях Гидрометслужба просит жителей страны рационально использовать водные ресурсы.   

Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, призывает население соблюдать  правила пожарной безопасности. Пожарные обратились к гражданам с просьбой не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, а в случае возгораний, даже незначительных, обращаться в Службу 112. В случае если вы стали свидетелем  подобной чрезвычайной ситуации  в лесу или на прилегающих территориях,  агентство Moldsilva просит сообщать об этом по номеру телефона горячей линии 022 211 311.



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