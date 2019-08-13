Молдову не отпускает адская жара: когда в страну придет прохлада

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Молдова продолжает оставаться во власти африканского пекла. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем во вторник установится переменная облачность, а столбик термометра покажет в тени в среднем от +32 до +35 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки погода не изменится. В республике действует "желтый код" метеоопасности в связи с жарой. А с четверга зной начнет отступать. Синоптики прогнозируют в среднем уже +25..+28 и кратковременные грозовые дожди в северных и центральных районах республики. В пятницу станет еще прохладнее - от +23 до +26 плюс осадки. А в субботу температурный режим сохранится, но уже без дождей.

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Праздники и народные приметы

Церковь в этот день почитает память Евдокима Каппадокиянина, который проживал на территории Малой Азии в IX веке.

Изначально родился он в семье достаточно состоятельной, но при этом родители Евдокима были глубоко верующими людьми. Неудивительно, что с детства он тоже отличался послушанием и праведностью. Добрые дела Евдокима оценил император, который назначил Евдокима правителем на территории Харсианской области. Нужно сказать, что сам Евдоким свои обязанности исполнял добросовестно, старался управлять людьми справедливо, заботился о вдовах и сиротах, становился на защиту обиженных. Согласно преданию, непорочная жизнь Евдокима была угодна Богу, и тот призвал его на небеса в возрасте 33 лет. После смерти праведника у его гроба стали происходить разнообразные чудеса. К примеру, больные исцелялись.

Люди верили, если в этот день сильный ветер, то зима будет снежной. Также считалось, если туман быстро рассеивается в лучах восходящего солнца, то хорошая погода установится надолго.

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