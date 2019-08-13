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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 13 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 13 августа.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 августа специалисты зафиксировали на исходе перовой половины прошлого века, середина лета тогда также выдалась жаркой.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, в этот день в 1946 году столбик термометра в тени поднялся до отметки в +38,1 градуса.

А вот температурный минимум на территории Молдовы отмечен более ста лет тому назад. В 1910 году температура воздуха в тринадцатый день августа составила лишь +10,8 градуса по Цельсию.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
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