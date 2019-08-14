Погодные рекорды Молдовы 14 августа

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 августа специалисты зафиксировали в конце первой половины XX века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 14 августа 1946 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +36,8 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали 44 года назад. В 1975 году температура воздуха 14 августа составила лишь +8,9 градуса.
Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы равна 27,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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