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Погодные рекорды Молдовы 14 августа

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в четырнадцатый день августа.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха на территории Молдовы 14 августа специалисты зафиксировали в конце первой половины XX века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 14 августа 1946 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +36,8  градуса по Цельсию.

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А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали 44 года назад. В 1975 году температура воздуха 14 августа составила лишь +8,9 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными метеорологами в этот день на территории Молдовы равна 27,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
жара, климат, Молдова, рекорды, погода


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