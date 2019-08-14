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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Прогноз погоды в Молдовы: после жары придет прохлада, но не надолго

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (782)
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КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем в среду установится малооблачная погода, столбик термометра по-прежнему покажет в тени в среднем от +32 до +35 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

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Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки станет прохладнее. Столбики термометров в среднем покажут уже +23..+28, а в пятницу - от +23 до +26 и без осадков. Такая же погода сохранится и в субботу. С воскресенья в Молдове температура воздуха опять начнет расти.

Праздники и народные приметы

14 августа, в первый день Успенского поста, Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. 

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В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник получил название "Медовый спас".

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Люди верили, что какой в этот день будет погода, такой она будет и 28 августа. Считалось, что с этого дня пчелы перестают носить взяток. И именно в это время строгие блюстители народных обычаев и религиозных обрядов позволяют себе в первый раз за все лето попробовать мед. Да и то после освящения его в церкви, где в этот день благословляется его употребление в пищу.

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Тема:
Погода в Молдове (782)

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