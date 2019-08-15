07:10 15 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.14
  • UAH0.69
Поиск
Кишинев

Погда в Молдове: где-то зной, а где-то пройдет дождь

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (291)
53 0 0

Следите за прогнозом погоды в стране и мире на страницах Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы напоминает, что в стране действует "желтый" уровень метеоопасности в связи с засухой. 

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 15 августа

По прогнозам синоптиков, 15 августа в Молдове ожидается переменная облачность, в Кишиневе днем столбики термометров покажут +27 С. Соотношение температуры и влажности: немного сухо, но в целом комфортно. Осадков не ожидается, ветeр слабый, дующий с севера со скоростью 2-4 м/сек, небо чистое.

На севере страны пройдут грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. В Бричанах и Единцах термометры покажут +20 С, в Бельцах будет +23 С.

На юге Молдовы ( в Комрате и Кагуле) температура воздуха составит +31 С . Атмосферное давление - в норме. Ветер северо-западный - 4-9 м/с.

В левобережных районах тоже жарко. В Тирасполе синоптики прогнозируют +27 С.

В пятницу, 16 августа, ожидается переменная облачность, днем столбики термометров покажут от +23 С до +28 С.

Риски в связи с "желтым кодом":

  • вероятность поражения молнией людей, находящихся на открытом пространстве;
  • вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилья;
  • отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;
  • угроза возникновения пожара.

Синоптики рекомендуют:

  • не покидать здания без лишней необходимости;
  • находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;
  • отключить от сетей электробытовую технику;
    Как люди спасаются от жары в Кишиневе
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Африканская жара в Молдове: спасатели приняли спецмеры
  • находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно;
  • чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы), вдали от других людей или животных;
  • при следовании в автомобиле, самое безопасное – закрыть все окна и не выходить из автомобиля.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (291)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
Первая женщина-арбитр Суперкубка УЕФА
Знакомьтесь: она будет судить Суперкубок УЕФА
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться