Погда в Молдове: где-то зной, а где-то пройдет дождь

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы напоминает, что в стране действует "желтый" уровень метеоопасности в связи с засухой.
По прогнозам синоптиков, 15 августа в Молдове ожидается переменная облачность, в Кишиневе днем столбики термометров покажут +27 С. Соотношение температуры и влажности: немного сухо, но в целом комфортно. Осадков не ожидается, ветeр слабый, дующий с севера со скоростью 2-4 м/сек, небо чистое.
На севере страны пройдут грозовые дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. В Бричанах и Единцах термометры покажут +20 С, в Бельцах будет +23 С.
На юге Молдовы ( в Комрате и Кагуле) температура воздуха составит +31 С . Атмосферное давление - в норме. Ветер северо-западный - 4-9 м/с.
В левобережных районах тоже жарко. В Тирасполе синоптики прогнозируют +27 С.
В пятницу, 16 августа, ожидается переменная облачность, днем столбики термометров покажут от +23 С до +28 С.
Риски в связи с "желтым кодом":
- вероятность поражения молнией людей, находящихся на открытом пространстве;
- вероятность повреждения линий электропередач и электропроводящих объектов, встроенных в различные ансамбли, в том числе жилья;
- отрицательное влияние на физиологическое состояние растений;
- угроза возникновения пожара.
Синоптики рекомендуют:
- не покидать здания без лишней необходимости;
- находиться вдали от объектов, в первую очередь металлических, которые могут послужить проводниками электричества, например: электрический кабель, телефон, телевизор, водопроводные трубы и так далее, также должны быть закрыты все окна и двери;
- отключить от сетей электробытовую технику;© Sputnik / Miroslav Rotari
- находиться вдалеке от высоких деревьев, особенно, если они растут изолированно;
- чтобы избежать удара молнией при отсутствии надежного убежища, в открытом поле, наилучшее положение - свернуться клубком, колени к груди (такое положение позволяет избежать прохождения электричества через жизненно-важные органы), вдали от других людей или животных;
- при следовании в автомобиле, самое безопасное – закрыть все окна и не выходить из автомобиля.
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