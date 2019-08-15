Погодные рекорды Молдовы 15 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 августа специалисты зафиксировали всего одиннадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 15 августа 2008 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более ста лет назад. В 1902 году температура воздуха 15 августа составила лишь +8,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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