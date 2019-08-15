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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 15 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (782)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 августа специалисты зафиксировали всего одиннадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Как люди спасаются от жары в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По информации синоптиков, 15 августа 2008 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,1 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более ста лет назад. В 1902 году температура воздуха 15 августа составила лишь +8,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (782)

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Теги:
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