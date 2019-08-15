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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Жара взяла передышку, но "желтый код" остался: о чем предупреждают синоптики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (784)
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Предостережение будет действительно в течение еще пяти дней. Метеорологи рассказали, что ждет жителей республики.

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Предупреждение действует вплоть до 20 августа. 

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"В связи с отсутствием осадков на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - отмечено на официальном сайте Госгидрометеорологичской службы.

В течение примерно недели в республике действовал "желтый код" в связи с жарой. В среднем температура воздуха в тени составляла в этом промежутке времени от +33 до +35 градусов по Цельсию.

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Что такое "желтый код"?

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (784)

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