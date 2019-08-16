Точный прогноз погоды: в Молдову жара еще вернется, уже совсем скоро

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. В Молдове в пятницу сохранится погода, аналогичная той, что была накануне. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем будет переменная облачность, а столбик термометра покажет в тени в среднем от +23 до +28 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Затем еще два дня сохранится аналогичный температурный режим. В ночные часы в выходные будет от +10 до +16 градусов, а днем столбики термометров в среднем покажут уже +24, +30 градусов по Цельсию.

А вот уже со следующей недели в страну опять придет жара. К середине семидневки ожидается до +35 градусов.

Кроме того, в Молдове до 20 августа продолжает действовать "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Из-за отсутствия осадков на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность.

Праздники и народные приметы © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

В православной церкви 16 августа почитается память Антония Римлянина, жившего в XI-XII веках. В житии святого, датированного XVI столетием, говорится, что Антоний был рожден и воспитывался в семье православных римлян. Он рано стал сиротой и большую часть наследства раздал бедным. Оставшуюся часть выбросил в море, а сам принял монашеский постриг.

Раньше говорили, что по погоде 16 августа можно понять, каким будет октябрь, а сильный ветер в этот день – примета снежной зимы. Если же на Антона пошел дождь, то погода сохранится такой еще несколько дней.

Если 16 августа рождался мальчик, то говорили, что он будет отчаянным и взбалмошным. Иными словами, "будет у него ветер в голове". Рожденная в этот день девочка, как считали, обладала поистине "мужским" характером.

В старину также были уверены, что в этот день нельзя делать уборку в доме – так можно свое счастье и богатство вымести.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK