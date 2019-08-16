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Погодные рекорды Молдовы 16 августа

Погода
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Тема:
Погода в Молдове (785)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 16 августа - один из рекордов держится с начала прошлого столетия.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 августа специалисты зафиксировали всего одиннадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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© Sputnik / Rodion Proca
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По информации синоптиков, 16 августа 2008 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более века назад. В 1910 году температура воздуха 16 августа составила лишь +10,2 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными в этот день на территории Молдовы, равна 27,3 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (785)

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