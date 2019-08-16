Погодные рекорды Молдовы 16 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 16 августа - один из рекордов держится с начала прошлого столетия.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 16 августа специалисты зафиксировали всего одиннадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 16 августа 2008 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более века назад. В 1910 году температура воздуха 16 августа составила лишь +10,2 градуса.

Таким образом разница между самой высокой и самой низкой температурами, зафиксированными в этот день на территории Молдовы, равна 27,3 градуса.

Ученый: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK