00:32 17 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.50
  • RUB0.26
  • RON4.13
  • UAH0.69
Поиск
Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 17 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
13 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 августа специалисты зафиксировали 11 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 17 августа 2008 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +36,8 градуса по Цельсию.

Термометр
© AFP 2019 / PHILIPPE HUGUEN
Чего лишится Молдова: как глобальное потепление отразится на всех нас

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали в середине прошлого века. В 1943 году температура воздуха 17 августа составила всего лишь +8 градусов.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на регулярной основе с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Метеоролог: средняя температура в Молдове поднялась на 1 градус
Теги:
погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Юлия Ильенко и Mishel Dar сняли клип в Молдове
Эксклюзив: российский исполнитель и бельцкая певица сняли клип в Молдове
Путин о награждении экипажа аварийно севшего A321
Путин объявил о награждении экипажа аварийно севшего A321 - видео
Молдавские национальные музыкальные инструменты
Молдавские национальные музыкальные инструменты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться