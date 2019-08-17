Погодные рекорды Молдовы 17 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 17 августа специалисты зафиксировали 11 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 17 августа 2008 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +36,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали в середине прошлого века. В 1943 году температура воздуха 17 августа составила всего лишь +8 градусов.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на регулярной основе с 1886 года.

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