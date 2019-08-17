Погода: Молдову ждет еще несколько прохладных деньков, затем жара отыграется

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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В Молдове в субботу сохранится погода, похожая на ту, что была в четверг и пятницу. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем будет переменная облачность, а столбик термометра покажет в тени в среднем от +23 до +26 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Прохладными обещают быть воскресенье и понедельник, на уже начиная со вторника показатели температуры пойдут вверх, за отметку в 30 градусов.

Кроме того, в Молдове до 20 августа продолжает действовать "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Из-за отсутствия осадков на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. Во время гонений на христиан персидским царем Сапором была схвачена. В заточении поддерживала узников, многие из которых благодаря ее проповедям вынесли страшные пытки. За это была подвергнута жестоким пыткам и обезглавлена.

В народе – Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.

Считалось, что с этого дня начинает моросить дождь, поспевает лесная малина, а хозяйки в последний раз собирали огурцы, так как позже они уже не растут.

По поверьям, 17 августа строго запрещено брать в долг деньги, иначе не настанет материального благополучия. Что-либо продавать также не рекомендуется.

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