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Погода: Молдову ждет еще несколько прохладных деньков, затем жара отыграется

© Sputnik / Tomas Tkhaitsuk
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (787)
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. В Молдове в субботу сохранится погода, похожая на ту, что была в четверг и пятницу. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем будет переменная облачность, а столбик термометра покажет в тени в среднем от +23 до +26 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится. 

Обмеление Днестра, архивное фото
© Sputnik / Igor Vzorov
Засуха в Молдове: до середины августа ситуация лучше не станет

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Прохладными обещают быть воскресенье и понедельник, на уже начиная со вторника показатели температуры пойдут вверх, за отметку в 30 градусов.

Кроме того, в Молдове до 20 августа продолжает действовать "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Из-за отсутствия осадков на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность. 

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. Во время гонений на христиан персидским царем Сапором была схвачена. В заточении поддерживала узников, многие из которых благодаря ее проповедям вынесли страшные пытки. За это была подвергнута жестоким пыткам и обезглавлена.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

В народе – Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка.

Считалось, что с этого дня начинает моросить дождь, поспевает лесная малина, а хозяйки в последний раз собирали огурцы, так как позже они уже не растут.

По поверьям, 17 августа строго запрещено брать в долг деньги, иначе не настанет материального благополучия. Что-либо продавать также не рекомендуется.

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Тема:
Погода в Молдове (787)

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