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Погода в Молдове: нас ждет нежаркий погожий денек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (788)
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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. В Молдове в воскресенье сохранится погода, похожая на ту, что была в предыдущие дни. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем будет переменная облачность, а столбик термометра покажет в тени в среднем от +25 до +30 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится. 

Обмеление Днестра, архивное фото
© Sputnik / Igor Vzorov
Засуха в Молдове: до середины августа ситуация лучше не станет

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Таким же обещает быть и понедельник, но уже начиная со вторника показатели температуры пойдут вверх, за отметку в 30 градусов.

Кроме того, в Молдове до 20 августа продолжает действовать "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Из-за отсутствия осадков на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность. 

Праздники и народные приметы

18 августа православные христиане почитают память мученика Евсигния, который прожил долгую жизнь воина, а затем вернулся в родную Антиохию, чтобы провести остаток жизни в молитве. При правлении Юлиана Отступника – гонителя христиан, Евстигний принял мученическую смерть.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

В народе этот праздник получил название Евстигней Житник. Его также называли бессонник, луков день.

Люди заканчивали сбор урожая, а сев озимых продолжали. Вечер проводили за семейным столом, ели свежий лук, заедали его хлебом и запивали квасом.

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Тема:
Погода в Молдове (788)

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