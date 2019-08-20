Погодные рекорды Молдовы 20 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день - оба рекорда держатся несколько десятков лет.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 августа специалисты зафиксировали более 70 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 20 августа 1946 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали спустя три года. В 1949 году воздух "прогрелся" 20 августа всего лишь до +8 градусов.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,9 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на регулярной основе с 1886 года.

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