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Погодные рекорды Молдовы 20 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (789)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день - оба рекорда держатся несколько десятков лет.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 20 августа специалисты зафиксировали более 70 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

Термометр
© AFP 2019 / PHILIPPE HUGUEN
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По информации синоптиков, 20 августа 1946 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,9 градуса по Цельсию.

А температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали спустя три года. В 1949 году воздух "прогрелся" 20 августа всего лишь до +8 градусов.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,9 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся на регулярной основе с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (789)

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