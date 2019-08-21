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Погодные рекорды Молдовы 21 августа

CC0 / Pixabay / O12
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (790)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день – один из рекордов держится еще с конца XIX века.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 августа специалисты зафиксировали более столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, 21 августа 1899 года столбик термометра поднялся лишь до отметки в +8,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали не так давно. В 2000 году воздух прогрелся в тени до +37,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Тема:
Погода в Молдове (790)

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