Погодные рекорды Молдовы 21 августа

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Самый низкий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 21 августа специалисты зафиксировали более столетия назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
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По информации синоптиков, 21 августа 1899 года столбик термометра поднялся лишь до отметки в +8,4 градуса по Цельсию.
А вот температурный максимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали не так давно. В 2000 году воздух прогрелся в тени до +37,6 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 29,2 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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