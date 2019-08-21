Самый точный прогноз погоды: жара не собирается отпускать Молдову

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. В Молдове в среду сохранится жаркая погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +31 до +34 градусов по Цельсию. Осадков не предвидится.

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие два дня температурный режим практически не изменится. В ночные часы в выходные будет от +18 до +21 градусов, а днем столбики термометров в среднем покажут уже +30, +34 градусов по Цельсию. Кратковременные грозовые дожди возможны в северных районах страны в заключительный день рабочей недели.

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Кроме того, до 26 августа на всей территории Молдовы действует предупреждение в связи с жарой. Ожидается, что в этот период воздух в тени прогреется до +33, +35 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь почитает память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. В молодые годы он был семейным человеком, занимался земледелием. Прославился своей добротой - оказывал помощь всем, кто к нему обращался. Однажды, застав воров на своем гумне, святой помог им поднять на плечи мешки с зерном. Великодушие Мирона устыдило воров и они стали вести праведную жизнь. Умер Мирон в столетнем возрасте.

В народе дата 21 августа получила название Мирон-ветрогон. Примечателен день сильными вихревыми ветрами.

Люди верили, какая погода будет в этот день – таким выдастся и январь. Считалось, если 21 августа плохая погода 21 августа, то ненастье продержится до Бабьего лета.

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