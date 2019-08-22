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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Самый точный прогноз погоды: жара в Молдове задержится надолго

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (792)
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КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В Молдове в четверг сохранится жаркая погода, без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +25 до +35 градусов по Цельсию. 

Обмеление Днестра. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Взоров
Засуха в Молдове: почти до конца августа ситуация не улучшится

Ветер — северный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В последующие два дня температурный режим практически не изменится. В ночные часы в выходные будет от +17 до +22 градусов, а днем столбики термометров в среднем покажут от +30 до +35 градусов по Цельсию. Кратковременные грозовые дожди возможны в северных районах страны в пятницу и субботу.

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Такая жаркая погода сохранится до 28 августа включительно. Однако пока метеорологи объявили, что предупреждение в связи с жарой действует до 26 августа. Еще один "желтый код" касается гидрологической засухи и действует до 28 августа. 

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Праздники и народные приметы

В церкви 22 августа почитают память святого Матфия – одного из учеников Иисуса, который стал одним из 12 апостолов после Иуды Искариота. В книге Деяния Апостолов имя Матфия упоминается всего один раз. О нем говорится, когда Петр предлагает апостолам выбрать ученика, который займет место Иуды, предавшего Иисуса. Другие сведения о жизни Матфия можно получить из более поздних источников. Он был одним из 70-ти самых лучших учеников Иисуса и позже вместе с 12-ю апостолами стал свидетелем сошествия Святого Духа. Далее проповедовал в Иудее и Иерусалиме. Пишется, что Матфий обладал чудодейственными способностями – помогал больным и изгонял бесов из людей.

Раньше говорили, что на Матвея вода в реках и озерах остывает, а в воздухе уже начинает чувствоваться осень.

Если 22 августа жаркая погода или дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется по времени.

Другая примета, в которую верили, - нужно посмотреть на воду в полдень 22 августа. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет.

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Тема:
Погода в Молдове (792)

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