Погодные рекорды Молдовы 22 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik.Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 августа специалисты зафиксировали почти двадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 22 августа 2000 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +38,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в начале прошлого столетия. В 1914 году воздуха 22 августа прогрелся лишь до +7,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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