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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 22 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik.Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 22 августа специалисты зафиксировали почти двадцать лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

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По информации синоптиков, 22 августа 2000 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +38,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в начале прошлого столетия. В 1914 году воздуха 22 августа прогрелся лишь до +7,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
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