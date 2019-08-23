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Сильная жара в Молдове.

Погодные рекорды Молдовы 23 августа

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 23 августа специалисты зафиксировали 12 лет тому назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 23 августа 2007 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +37,2 градуса по Цельсию.

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А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали еще в начале прошлого столетия. В 1914 году воздуха 23 августа прогрелся лишь до +7,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 29,9 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
температура воздуха, климат, рекорды, погода


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