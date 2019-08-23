Погода в Молдове: небо чистое, но сюрпризы будут

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. В пятницу в Молдове синоптики обещают жаркую погоду. Столбик термометра максимально покажет 32 градуса по Цельсию. Это касается южных районов. В центре и на севере страны воздух прогреется до 28-30°C.

Облачно будет только утром и вечером. В остальное время - небо ясное, без облаков.

Ветeр слабый, дующий с северо-запада со скоростью 3-5 м/сек.

В субботу, 24 августа, в Молдове сохранится теплая погода. Но будет облачно.

Утром воздух в Кишиневе прогреется до +20...+26°C. Днем будет +28...+30°C.

Ночью столбик термометра опустится до +20...+24°C. В субботу осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с северо-запада со скоростью 2-3 м/сек.

Приметы на 23 августа

Если погода теплая и дождливая, рыбалка будет удачной.

На воде нет волн – осень будет теплой, а зима – мягкой.

Волны на воде – к холодной осени и суровой зиме.

На воде мелкая рябь – август и сентябрь будут дождливыми и ветряными.

Много желудей – следующий год будет урожайным.

Птицы затихли – к дождю.

Иней с утра – зима будет ранней и холодной.

Листья липы снизу желтеть начали – к богатому урожаю озимых.

Праздники и традиции:

Лавр, Лаврентьев день, зоречник.

С каждым днем вода в реках становится все холоднее. Наши предки не купались к этому времени в водоемах, но по воде определяли погоду:

если в полдень на Лаврентия вода в озере или реке спокойная, то осень будет теплой и до зимы вьюг не будет;

если же стоит сильная жара или идёт дождь, осень будет мокрая и затяжная.

Девушки с самого утра шли к роднику, чтобы умыться родниковой водой.

Православная церковь почитает 23 августа память Лаврентия Римского – архидиакона римской христианской общины, казненного во время гонений при императоре Валериане. Святой происходил из города Оска в Тарраконской Испании, был учеником архидиакона Сикста. Когда в 257 году Сикст стал Римским епископом, Лаврентий был рукоположен в диаконы. Ему поручили заботу о бедных и надзор за имуществом церкви. В народе святой мученик считался целителем глазных болезней. В этот день ему молятся о прозрении.