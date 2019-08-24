08:15 24 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.72
Поиск
Лето

Погода в Молдове на субботу и воскресенье: лето не уходит

© Sputnik / Владимир Сергеев
Погода
Получить короткую ссылку
35 0 0

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В субботу в Молдове синоптики обещают теплую погоду. Столбик термометра максимально покажет 28 градусов по Цельсию. Это касается южных районов. В центре и на севере страны воздух прогреется до 26-27°C.

Будет облачно. Дожди синоптики не прогнозируют.

Ветeр слабый, дующий с северо-запада со скоростью 3-5 м/сек.

В воскресенье, 25 августа, в Молдове сохранится теплая погода. Но будет облачно. 
Утром воздух в Кишиневе прогреется до +20...+26°C. Днем будет +28...+30°C.

Ночью столбик термометра опустится до +20...+24°C. В субботу осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с северо-запада со скоростью 2-3 м/сек.

Приметы на 24 августа

  • Если на рассвете сильно звезды сияют, то через несколько дней будет дождь.
  • Дым от костра стелется по земле – к дождю.
  • Много орехов, а мало грибов – к холодной и снежной зиме.
  • Безветренная погода – к теплу.
  • Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.
  • Утром туман над водой стелется – ближайшая неделя теплой будет.
  • Если на восходе солнца идет дождь, то ненастье продлится ещё несколько дней.
  • Человеку, родившемуся 24 августа, дан дар лечить животных. В качестве талисмана ему следует носить александрит.

Праздники и традиции:

 Православная церковь почитает 24 августа память Евпла – раннехристианского святого, священномученика, архидиакона. Он служил в церкви города Катания, расположенного на острове Сицилия. Святой пострадал во время великого гонения при императорах Максимиане и Диоклетиане в 304 году. За проповедь его подвергли пыткам и обезглавили.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ясско-Кишинёвская операция
Память, которую у нас не отнять: исторические кадры Ясско-Кишинёвской операции
Граждане Молдовы рассказали об освобождении
Что жители Кишинева знают о Дне освобождения Молдовы – видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от фашизма

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться