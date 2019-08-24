Погода в Молдове на субботу и воскресенье: лето не уходит

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В субботу в Молдове синоптики обещают теплую погоду. Столбик термометра максимально покажет 28 градусов по Цельсию. Это касается южных районов. В центре и на севере страны воздух прогреется до 26-27°C.

Будет облачно. Дожди синоптики не прогнозируют.

Ветeр слабый, дующий с северо-запада со скоростью 3-5 м/сек.

В воскресенье, 25 августа, в Молдове сохранится теплая погода. Но будет облачно.

Утром воздух в Кишиневе прогреется до +20...+26°C. Днем будет +28...+30°C.

Ночью столбик термометра опустится до +20...+24°C. В субботу осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с северо-запада со скоростью 2-3 м/сек.

Приметы на 24 августа

Если на рассвете сильно звезды сияют, то через несколько дней будет дождь.

Дым от костра стелется по земле – к дождю.

Много орехов, а мало грибов – к холодной и снежной зиме.

Безветренная погода – к теплу.

Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

Утром туман над водой стелется – ближайшая неделя теплой будет.

Если на восходе солнца идет дождь, то ненастье продлится ещё несколько дней.

Человеку, родившемуся 24 августа, дан дар лечить животных. В качестве талисмана ему следует носить александрит.

Праздники и традиции:

Православная церковь почитает 24 августа память Евпла – раннехристианского святого, священномученика, архидиакона. Он служил в церкви города Катания, расположенного на острове Сицилия. Святой пострадал во время великого гонения при императорах Максимиане и Диоклетиане в 304 году. За проповедь его подвергли пыткам и обезглавили.