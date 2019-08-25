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Погода в Молдове на воскресенье и понедельник: жара не хочет прощаться

© AFP 2019 / PHILIPPE HUGUEN
Погода
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (293)
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В воскресенье в Молдове синоптики обещают теплую погоду. Вероятно, даже будет жарко. Столбик термометра максимально покажет 37-38 градусов по Цельсию. Это касается южных районов. В центре и на севере страны воздух прогреется до 35-36°C.

Молдову не отпускает адская жара: когда в страну придет прохлада>>>

Возможно местами пройдут слабые осадки, ветeр лёгкий, дующий с северо-востока со скоростью 2-3 м/сек, небо затянуто облаками.

В понедельник, 26 августа, в Молдове устойчивый характер погоды сохранится. 
Утром воздух в Кишиневе прогреется до +20...+26°C. Днем будет +33...+35°C.

Ночью столбик термометра опустится до +20...+24°C. В понедельник осадков не ожидается, ветeр лёгкий, дующий с северо-запада со скоростью 2-3 м/сек.

Есть мнение: почему в последние годы так жарко

Как рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило, в Молдове не только растет температура воздуха, но и увеличивается повторяемость экстремальных явлени.

По ее словам, за последнее столетие среднегодовая температура в Молдове выросла на 1,2 градуса. Кажется, это немного, но специалисты понимают - это значительный рост.  

По словам специалиста, на климат в нашей стране влияют глобальные процессы.

"Если развитые страны не уменьшают выбросы парниковых газов, то это, естественно, влияет и на нас. Мы не можем сказать, что экстремальные погодные явления, которые мы наблюдаем, характерны только для Молдовы. Естественно, что, если идет атмосферный процесс, он затрагивает многие страны", - рассказала Трещило.

Приметы на 25 августа

  • На Фотия с клена опадают первые листья.
  • Ранний иней – к богатому урожаю озимых в следующем году.
  • Дождь – к короткому "бабьему лету".
  • Ясная и теплая погода – к хорошему урожаю белых грибов.
  • Много росы – к ясной погоде.
  • Кошка старательно умывается – к теплу.
  • Лягушки громко квакают – к дождю.
  • Крот из норы вышел – к затяжному ненастью.

Праздники и традиции:

25 августа православные христиане почитают память святых Аникита и Фотия, которые приходились друг другу племянником и дядей. Из-за своей веры их жестоко убили, но они не отреклись от христианства и даже смогли обернуть в веру других.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (293)


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