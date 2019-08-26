Самый точный прогноз погоды: жара из Молдовы не уходит

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В Молдове в понедельник сохранится малооблачная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +30 до +35 градусов по Цельсию.

Засуха в Молдове: стали известны первые возможные последствия>>> © Sputnik / Rodion Proca Скорпан: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Днем позже температурный режим не изменится. В ночные часы 27 августа будет от +15 до +20 градусов, а днем столбики термометров в среднем покажут от +30 до +35 градусов по Цельсию.

В течение недели столь же жаркая погода сохранится. Ежедневно дневная температура будет понижаться всего на градус. Таким образом, к концу семидневки ожидается от +25 до +30 градусов. Пока метеорологи объявили, что предупреждение в связи с жарой действует до 26 августа. Еще один "желтый код" касается гидрологической засухи и действует до 28 августа. Не исключено, что из-за отсутствия осадков его продлят.

Праздники и народные приметы

На Руси в этот день почитали память Тихона Задонского (Тимофея Савельевича Соколова), который был широко известен как богослов и церковный деятель, живший в XVIII веке. Тихон считается самым крупным православным просветителем своего времени.

В 1759 он стал архимандритом Успенского монастыря в Твери, а потом получил сан епископа Ладожского и Кексгольмского. В первую очередь Тихон всегда заботился о том, чтобы воспитать достойных пастырей на смену. Он многое сделал для того чтобы организовать и улучшить систему церковного образования.

Канонизирован Тихон был в 1861 году, чему способствовали многочисленные чудеса, совершаемые около гроба. В народе Тихона считали помощником в избавлении от уныния и грусти, молились ему об успокоении духа.

Если 26 августа много грибов в лесу, то следующий год будет плодородным, а хлеба окажется много. Если же буря в этот день, то весь сентябрь станет дождливым.

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