Точный прогноз погоды: даже к сентябрю жара не уйдет из Молдовы

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В Молдове во вторник сохранится малооблачная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +30 до +33 градусов по Цельсию.

Засуха в Молдове: стали известны первые возможные последствия>>> © Sputnik / Rodion Proca Скорпан: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой

Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Днем позже температурный режим практически не изменится. В ночные часы 28 августа будет от +15 до +20 градусов, а днем столбики термометров в среднем покажут от +28 до +33 градусов по Цельсию.

В течение недели сохранится почти такая же погода. Ежедневно дневная температура будет понижаться всего на градус. Таким образом, к концу рабочей пятидневки ожидается от +25 до +30 градусов.

Кроме того, до 28 августа продолжает действовать предупреждение в связи с жарой. Еще один "желтый код" касается гидрологической засухи, он актуален до 28 августа. Не исключено, что из-за отсутствия осадков его продлят.

Праздники и народные приметы

Завершается Успенский пост, и в день 27 августа почитают память святого пророка Михея, который, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. К слову, именно Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю.

В народе Михея прозвали Тиховеем, поскольку 27 августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни.

В старину верили, если в этот день дует сильный ветер, то сентябрь окажется дождливым. Ветра 27 августа нет, либо он дует не слишком сильно – в первый месяц осени почти не будет осадков.

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