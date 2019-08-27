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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 27 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 27 августа специалисты зафиксировали в начале 90-х годов прошлого столетия.

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© Sputnik / Вадим Русу
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 27 августа 1992 года года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +34,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали в 1973 году. Тогда воздух прогрелся лишь до +7,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 26,8 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Теги:
метеорологи, рекорды, погода


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