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Человек в лодке на водохранилище Костешты-Стынка у села Вэратик

Точный прогноз погоды: в Молдове в конце лета будет жарко

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (799)
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КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. В Молдове в пятницу сохранится малооблачная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +28 до +33 градусов по Цельсию.

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Ветер — северо-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

До конца недели температурный режим не изменится. В ночные часы 31 августа будет от +13 до +18 градусов, а днем столбики термометров в среднем покажут от +28 до +33 градусов по Цельсию.

Заключительный день этой семидневки окажется еще более жарким. В воскресенье столбики термометров покажут от +30 до +33 градусов.

Еще два дня в сентябре будет такая же погода, а затем температура в дневные часы снизится до +25, +30 градусов.

Кроме того, до 31 августа продолжает действовать предупреждение в связи с жарой. Еще один "желтый код" касается чрезвычайной пожарной опасности, он актуален до 4 сентября. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до 6 сентября.

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Праздники и народные приметы

В православной церкви 30 августа почитают память святого Мирона, который был пресвитером в Ахаии. Происходил Мирон из знатного рода, но при этом был очень кроток, никогда не кичился ни деньгами, ни своим происхождением.

Обычно 30 августа дули ветры. Но о том, какой будет погода в этот день, люди знали заранее, если обращали внимание на день Тихона и его приметы. Было у праздника и другое название – Вдовьи помочи. В старину было принято 30 августа помогать сиротам, вдовам и обездоленным людям.

На восходе солнца небо красное – примета к тому, что погода будет ветреной. Солнце садится в тучу – в ближайшие дни будет ненастье.

Хорошая погода 30 августа была знаком того, что собранного урожая и запасов хватит на зимовку, а весна наступит достаточно быстро.

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Тема:
Погода в Молдове (799)

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