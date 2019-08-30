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Полив дорожного покрытия в связи с жаркой погодой.

Погодные рекорды Молдовы 30 августа

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 30 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 30 августа специалисты зафиксировали в 50-х годах прошлого столетия. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
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По информации синоптиков, 30 августа 1956 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали на десятилетие позже по сравнению с показателем наиболее высокой температуры. В году воздух прогрелся всего до +6,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 29,5 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Теги:
Госгидрометеорологическая служба, температура воздуха, погода


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