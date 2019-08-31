Погодные рекорды Молдовы 31 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 31 августа специалисты зафиксировали всего несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в последний день лета 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали в середине прошлого столетия. В 1966 году воздух 31 августа прогрелся лишь до +5,5 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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