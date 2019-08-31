01:45 31 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.83
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 31 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
38 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 31 августа специалисты зафиксировали всего несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Республиканский стадион в Кишиневе
© Sputnik / Osmatesco
Точный прогноз погоды: даже к сентябрю жара не уйдет из Молдовы

По информации синоптиков, в последний день лета 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35 градусов по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали в середине прошлого столетия. В 1966 году воздух 31 августа прогрелся лишь до +5,5 градуса.

Точный прогноз погоды: в Молдове в конце лета будет жарко>>>

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Точный прогноз погоды: даже к сентябрю жара не уйдет из Молдовы
Теги:
жара


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 24 - 30 августа
Экипажи МКС сдают экзамены
Перед стартом: экипажи МКС сдают экзамены
Протесты организованы двумя оппозиционными политформированиями - Партией социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и Нашей партией.
Вечная борьба за власть: как прошли 28 лет независимости в молдавской политике

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться