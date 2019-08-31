Жара не отпускает Молдову: каким выдастся начало осени

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. В Молдове в субботу сохранится малооблачная погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +28 до +31 градуса по Цельсию.
Ветер — восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.
В последующие сутки погода существенно не изменится. В воскресенье, 1 сентября, по прогнозам синоптиков, без осадков, а столбики термометров покажут в среднем от +28 до +33. Начало рабочей недели будет таким же жарким. Во вторник, 3 сентября, ожидается +31..+32, а со среды грядут кратковременные грозовые дожди. При этом температурный режим останется практически прежним.
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До 3 сентября продолжает действовать предупреждение в связи с жарой. Еще один "желтый код" касается чрезвычайной пожарной опасности, он актуален до 4 сентября. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до 6 сентября.
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В православной церкви 31 августа почитали память двух мучеников в период раннего христианства – Лавра и Фрола.
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Люди верили, если в этот день стоит жара, а солнце за тучами спряталось, то будет дождь. Считалось, чтобы защитить дом от нечистой силы, в этот день надо сжечь костер из сухой полыни.
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