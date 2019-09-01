Самый точный прогноз погоды: осень отменяется - жара не уходит

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. В Молдове в воскресенье практически безоблачно. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +31 до +32 градусов по Цельсию.

Ветер — юго-восточный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки будет еще жарче. В понедельник, 2 сентября, по прогнозам синоптиков, по-прежнему без осадков, а столбики термометров покажут в среднем от +31 до +33. Такая же погода сохранится и во вторник, 3 сентября, ожидается +31..+32, а со среды в некоторых районах страны возможны кратковременные дожди с грозами.

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До 3 сентября продолжает действовать предупреждение в связи с жарой. Еще один "желтый код" касается чрезвычайной пожарной опасности, он актуален до 4 сентября. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до 6 сентября.

Праздники и народные приметы

В церкви в этот день почитается память трех мучеников Газских – Агапия, Тимофея и Феклы, которые пострадали за веру примерно в 304-306 годах.

Люди верили, если человек родился 1 сентября, то, по приметам, он будет очень мудрым. Его оберег - талисманы с агатом и гранатом.

Считалось, если месяц рогами вверх, то в ближайшие дни будет хорошая погода, если рогами вниз, то можно ждать ненастья.

Какая погода 1 сентября, такая и будет осень. А если с утра туман - зима снежной будет.

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