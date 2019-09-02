Погода: первый школьный день будет погожим, дожди решили наведаться позже

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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Во всей Молдове понедельник ожидается жарким, лишь временами будут набегать облачка, давая легкую тень. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +31 до +33 градусов по Цельсию.

Ветер — южный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Лишь со вторника к нам пожалуют дожди с грозами, они начнут свое шествие с севера республики на юг.

Впрочем, на температуре воздуха осадки скажутся не сразу, она будет снижаться постепенно.

До 3 сентября продолжает действовать предупреждение в связи с жарой. Еще один "желтый код" касается чрезвычайной пожарной опасности, он актуален до 4 сентября. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до 6 сентября.

Праздники и народные приметы

Второго сентября православная церковь почитает память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI век до н. э. Он умер в возрасте 88 лет и его смерть оплакивал весь народ.

Этот день в народе называли Самойловым. Люди считали пророка Самуила заступником мужчин, поэтому в этот день представителей сильного пола чествовали. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.

Существовало поверье, что пророк Самуил у Господа выпрашивает хорошую погоду, которая так важна в сентябре, ведь последние полевые культуры должны дойти до полной зрелости и быть убранными.

Со вторым сентября были связаны разнообразные приметы:

Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.

Кроты на север ямы роют – к ясной зиме.

Желание, загаданное 2 сентября, обязательно сбудется.

Чтобы деньги водились, утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.

Девушка, родившаяся 2 сентября, отличается особой красотой.

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