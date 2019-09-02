08:25 02 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.78
  • RUB0.27
  • RON4.15
  • UAH0.71
Поиск
1 сентября 1981 года у школы №1. Ученики на торжественной линейке, 1981 год

Погода: первый школьный день будет погожим, дожди решили наведаться позже

© Sputnik / А. Родионов
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (802)
78 0 0

Ежедневно читайте на Sputnik точный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Во всей Молдове понедельник ожидается жарким, лишь временами будут набегать облачка, давая легкую тень. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +31 до +33 градусов по Цельсию.

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Метеорологи обеспокоены: за последние 20 лет в Молдове стало жарче

Ветер — южный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

Лишь со вторника к нам пожалуют дожди с грозами, они начнут свое шествие с севера республики на юг.

Впрочем, на температуре воздуха осадки скажутся не сразу, она будет снижаться постепенно.

До 3 сентября продолжает действовать предупреждение в связи с жарой. Еще один "желтый код" касается чрезвычайной пожарной опасности, он актуален до 4 сентября. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до 6 сентября.

Праздники и народные приметы

Второго сентября православная церковь почитает память библейского пророка Самуила, последнего и самого знаменитого из судей израильских, жившего в XI век до н. э. Он умер в возрасте 88 лет и его смерть оплакивал весь народ.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

Этот день в народе называли Самойловым. Люди считали пророка Самуила заступником мужчин, поэтому в этот день представителей сильного пола чествовали. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.

Существовало поверье, что пророк Самуил у Господа выпрашивает хорошую погоду, которая так важна в сентябре, ведь последние полевые культуры должны дойти до полной зрелости и быть убранными.

Со вторым сентября были связаны разнообразные приметы:

  • Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени.
  • Кроты на север ямы роют – к ясной зиме.
  • Желание, загаданное 2 сентября, обязательно сбудется.
  • Чтобы деньги водились, утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.
  • Девушка, родившаяся 2 сентября, отличается особой красотой.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (802)

По теме

Жара не отпускает Молдову: каким выдастся начало осени


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
"Ленинград" дал свой "финальный концерт" в Кишиневе - фото
Фруктовый ниндзя из Шаолиня
Фруктовый ниндзя: этот мальчик режет предметы без ножа - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться