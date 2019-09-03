00:20 03 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.78
  • RUB0.27
  • RON4.15
  • UAH0.71
Поиск
Сильная жара в Молдове

Погодные рекорды Молдовы 3 сентября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (802)
15 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 сентября специалисты зафиксировали всего несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ

По информации синоптиков, 3 сентября 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35,2 градуса по Цельсию. А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали год назад. В 2018 году воздух прогрелся всего до +12,6 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 22,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (802)

По теме

Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ
Первая жертва глобального потепления: она жила в Австралии
К чему приведет глобальное потепление - ученые дали ответ
Теги:
погода, рекорды, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Первый звонок
Первый раз в первый класс — как в Молдове прошли школьные линейки - фото
Более 40 тысяч человек исполнили гимн России в Петербурге
"Славься, Отечество!" - десятки тысяч человек спели гимн России в Петербурге
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться