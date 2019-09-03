Погодные рекорды Молдовы 3 сентября

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 сентября специалисты зафиксировали всего несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 3 сентября 2015 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35,2 градуса по Цельсию. А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали год назад. В 2018 году воздух прогрелся всего до +12,6 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 22,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK