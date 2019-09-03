Новое предупреждение метеорологов - в Молдове резко меняется погода

Сразу несколько предупреждений в Молдове будут действовать одновременно - специалисты обращают внимание на необходимость соблюдения ряда рекомендаций.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи с "нестабильным характером погоды".

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Предупреждение начнет действовать в республике уже во вторник вечером.

"В период 3 сентября с 18.00 до 4 сентября 06.00 ожидается неустойчивый характер погоды: ливни с грозами, местами сильные (15-25 литров на квадратный метр), с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

© Sputnik / Как обезопасить себя во время грозы и молнии

Опасность пожаров

Кроме того, до 4 сентября в Молдове действует предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (5 класса) природного характера, также возможна угроза возгорания лесонасаждений.

В такой ситуации возможны воспламенения сельскохозяйственных культур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

Специалисты рекомендуют:

избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами;

не разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности;

ограничить проведение работ, в результате которых происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

Другая угроза – засуха

До 6 сентября в стране также действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой. Из-за отсутствия в течение длительного времени осадков и высокой температуры воздуха на реках и водоемах Молдовы регистрируется низкая водность.

По этой причине экономических агентов и физических лиц призвали рационально использовать водные ресурсы.

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.

В периоды низкого стока, когда его объем не превышает 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "жeлтый код".

В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.

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