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Холмистая местность рядом с селом Глинжены

Погодные рекорды Молдовы 4 сентября

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (805)
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 сентября специалисты зафиксировали совсем недавно. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

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По информации синоптиков, 4 сентября 2015 года столбик термометра в тени прогрелся до отметки в +33,3 градуса по Цельсию. А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали практически в середине прошлого века. В 1962 году воздух прогрелся лишь до отметки в +6,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 27,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (805)

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