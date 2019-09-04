Погодные рекорды Молдовы 4 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 4 сентября специалисты зафиксировали совсем недавно. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 4 сентября 2015 года столбик термометра в тени прогрелся до отметки в +33,3 градуса по Цельсию. А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали практически в середине прошлого века. В 1962 году воздух прогрелся лишь до отметки в +6,1 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы метеорологами в этот день, составляет 27,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся, начиная с 1886 года.

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