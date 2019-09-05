11:12 05 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.84
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.71
Поиск

Самый точный прогноз погоды: в Молдову возвращается жара

CC0 / Pixabay / O12
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (807)
220 0 0

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. После дождливого и прохладного дня в Молдову возвращается жаркая погода. В четверг ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +22 до +27 градусов по Цельсию. 

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Трещило: адаптируются ли жители Молдовы к изменениям климата

Ветер — северный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки еще несколько потеплеет. В течение недели сохранится одинаковая погода. В ночные часы ожидается от +11 до +17 градусов, а днем столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов по Цельсию. Никаких осадков в этот период не предвидится.

Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии>>>

До 11 сентября в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до 6 сентября.

Праздники и народные приметы

В церкви 5 сентября почитают память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского.

Православный календарь 2019
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2019 год

Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям. После смерти Димитрия Лупп взял себе окровавленную ризу господина, а также его перстень. Именно эти реликвии впоследствии помогли ему сотворить множество различных чудес. Луппу также было суждено погибнуть мученической смертью.

"Искусственным ростом тарифов на электричество" занялась прокуратура>>>

Если утренних заморозков 5 сентября нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым.

Другая примета - Еесли журавли летят низко, то зима будет теплой, и наоборот, ожидай похолодания, если журавли летят в небе высоко.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Погода в Молдове (807)

По теме

Жара в Европе будет регистрироваться все чаще: жителям надо адаптироваться
Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением
Ученый: в ближайший век Молдову ждет настоящее испытание жарой
Теги:
Молдова, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Битва за сборы, привесы и надои: политики в поле и на ферме
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые банкноты – видео
Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые леи, доллары и евро – видео
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться