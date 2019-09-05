Самый точный прогноз погоды: в Молдову возвращается жара

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КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. После дождливого и прохладного дня в Молдову возвращается жаркая погода. В четверг ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +22 до +27 градусов по Цельсию.

Ветер — северный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие сутки еще несколько потеплеет. В течение недели сохранится одинаковая погода. В ночные часы ожидается от +11 до +17 градусов, а днем столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов по Цельсию. Никаких осадков в этот период не предвидится.

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До 11 сентября в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до 6 сентября.

Праздники и народные приметы

В церкви 5 сентября почитают память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского.

Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям. После смерти Димитрия Лупп взял себе окровавленную ризу господина, а также его перстень. Именно эти реликвии впоследствии помогли ему сотворить множество различных чудес. Луппу также было суждено погибнуть мученической смертью.

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Если утренних заморозков 5 сентября нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым.

Другая примета - Еесли журавли летят низко, то зима будет теплой, и наоборот, ожидай похолодания, если журавли летят в небе высоко.

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