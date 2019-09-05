Самый точный прогноз погоды: в Молдову возвращается жара

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. После дождливого и прохладного дня в Молдову возвращается жаркая погода. В четверг ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем столбик термометра покажет в тени в среднем от +22 до +27 градусов по Цельсию.
Ветер — северный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В последующие сутки еще несколько потеплеет. В течение недели сохранится одинаковая погода. В ночные часы ожидается от +11 до +17 градусов, а днем столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов по Цельсию. Никаких осадков в этот период не предвидится.
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии>>>
До 11 сентября в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до 6 сентября.
Праздники и народные приметы
В церкви 5 сентября почитают память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского.
©
Sputnik / Вадим Русу
Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям. После смерти Димитрия Лупп взял себе окровавленную ризу господина, а также его перстень. Именно эти реликвии впоследствии помогли ему сотворить множество различных чудес. Луппу также было суждено погибнуть мученической смертью.
"Искусственным ростом тарифов на электричество" занялась прокуратура>>>
Если утренних заморозков 5 сентября нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым.
Другая примета - Еесли журавли летят низко, то зима будет теплой, и наоборот, ожидай похолодания, если журавли летят в небе высоко.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK