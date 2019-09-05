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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 сентября синоптики зафиксировали в 2015 году. 

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +32,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был в победном 1945 году. В этот день воздух прогрелся лишь до +5,9 градуса.

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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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Теги:
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