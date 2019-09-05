Погодные рекорды Молдовы 5 сентября

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Пиковый показатель температуры воздуха на территории Молдовы 5 сентября синоптики зафиксировали в 2015 году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации метеорологов, столбик термометра тогда показал в тени +32,8 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день был в победном 1945 году. В этот день воздух прогрелся лишь до +5,9 градуса.
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Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.
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