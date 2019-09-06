01:01 06 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.91
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.71
Поиск

Погодные рекорды Молдовы 6 сентября

© Sputnik / Alexei Danichev
Погода
Получить короткую ссылку
18 0 0

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 6 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 сентября специалисты зафиксировали 88 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
© AP Photo / Christian Pondella / Red Bull
Как затормозить глобальное потепление: найден неожиданно простой способ

По информации синоптиков, 6 сентября 1931 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в +35,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали ровно 60 лет назад. В 1959 году воздух прогрелся всего до + 4,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы в этот день, составляет 31,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Самый точный прогноз погоды: осень отменяется - жара не уходит
Жара не отпускает Молдову: каким выдастся начало осени
Важно для водителей: какие изменения вступают в силу с осени
Теги:
сентябрь, рекорды, погода, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Равнение на звезд — иконы стиля 2019 по версии журнала "People"
Золотой урожай: в Западной Грузии идет триумфальный сбор фундука - видео
"Золотой урожай": в Западной Грузии идет триумфальный сбор фундука - видео
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться