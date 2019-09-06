Метеорологи предупреждают – Молдову могут охватить сильные пожары

"Желтый код" метеоопасности в связи с гидрологической засухой продлен молдавскими метеорологами до 12 сентября.

КИШИНЕВ, 6 сен – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы продлила до 12 сентября «желтый код» метеоопасности в связи с гидрологической засухой. Отсутствие необходимого количества осадков может сказаться и на урожае поздних сортов винограда.

Однако основная опасность засухи заключается в том, что на всей территории Молдовы существует вероятность возникновения пожаров. Сейчас пожароопасность на полях и открытых местностях страны оценивается по V классу.

Возгорания могут произойти и в лесополосах, и на участках земли с сухостоем, который очень легко воспламеняется.

Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям призвала граждан соблюдать правила пожарной безопасности: не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, не разводить костры и не поджигать стерню. В случае пожаров, даже незначительных возгораний, звонить по номеру 112.

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Между тем специалисты-спасатели предупреждают: травяные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая горящую кромку любым подходящим орудием - пучком веток, влажной тряпкой, лопатой. Тушение всегда ведется только с выгоревшей площади. Старайтесь при ударах "сметать" горящие частицы на выгоревшую территорию.

Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. Необходима подходящая обувь - кожаные сапоги. Нельзя принимать участие в тушении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все участники тушения должны быть совершеннолетними. При работе нельзя терять друг друга из виду, чтобы при необходимости оказать помощь.

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