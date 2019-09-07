Погодные рекорды Молдовы 7 сентября

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 7 сентября специалисты зафиксировали 73 года назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 7 сентября 1946 года столбик термометра в тени взлетел до отметки в + 33,8 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали ровно 60 лет назад. В 1959 году воздух прогрелся всего до +4,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, зарегистрированным в разные годы в этот день, составляет 29,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся уже на протяжении 133 лет.

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