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Лето, не уходи: самый точный прогноз погоды в Молдове

CC0 / Pixabay / O12
Погода
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КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Потепление и ясную погоду обещают 7 сентября синоптики. Днем воздух в молдавской столице прогреется до +29 градусов по Цельсию. Ветер умеренный - от 3 до 8 м/с.

В северных районах будет +25 градусов по Цельсию, а на юге +30.

Что касается 8 сентября, то будет облачно, без осадков. Столбик термометра не опустится ниже 25 градусов.  

Скорость ветра - от 9 до 11 м/с. 

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До 11 сентября в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до 6 сентября.

Приметы на 7 сентября:

  • если в этот день идет дождь, то проводить магические ритуалы не стоит, вода все равно все смоет;
  • если дождик начался во второй половине дня, то он будет идти весь следующий день;
  • грибы сегодня пригодны последний день для соления;
  •  рябина, собранная в этот день лечебная;
  • если загадать желание на чайный гриб, оно обязательно сбудется.

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