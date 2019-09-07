Лето, не уходи: самый точный прогноз погоды в Молдове

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Потепление и ясную погоду обещают 7 сентября синоптики. Днем воздух в молдавской столице прогреется до +29 градусов по Цельсию. Ветер умеренный - от 3 до 8 м/с.

В северных районах будет +25 градусов по Цельсию, а на юге +30.

Что касается 8 сентября, то будет облачно, без осадков. Столбик термометра не опустится ниже 25 градусов.

Скорость ветра - от 9 до 11 м/с.

Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии>>>

До 11 сентября в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий. А вот гидрологическая засуха, по прогнозам специалистов, сохранится как минимум до 6 сентября.

Приметы на 7 сентября:

если в этот день идет дождь, то проводить магические ритуалы не стоит, вода все равно все смоет;

если дождик начался во второй половине дня, то он будет идти весь следующий день;

грибы сегодня пригодны последний день для соления;

рябина, собранная в этот день лечебная;

если загадать желание на чайный гриб, оно обязательно сбудется.

"Искусственным ростом тарифов на электричество" занялась прокуратура>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK