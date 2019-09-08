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Какая погода будет в Молдове в понедельник, 9 сентября

CC0 / Pixabay / O12
Погода
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КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Потепление и ясную погоду обещают 9 сентября синоптики. Утром воздух в молдавской столице прогреется до +12...+22°C. Ветер умеренный - от 1 до 3 м/с. Небо чистое.
Днём воздух прогреется до +24...+26°C.
Вечером температура воздуха опустится до +17...+25°C, точка росы: +7,37°C.

Что завтра можно одеть/надеть:

Cандалии, кроссовки,кеды, носки,гольфы,колготки,плотные брюки,рубашка с короткими рукавами,рубашка с длинными, трикотажное платье.

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До 11 сентября в связи с недобором осадков во многих районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий.

Приметы на 9 сентября:

  • Рябина цветет рясно — много овса будет.
  • Рано пожелтели листья на рябине — ранняя осень и ранняя холодная зима будет.
  • Позднее цветение рябины — к долгой и теплой осени.
  • Кругом красно от рябины — надо ждать холодной и долгой осени.
  • Если рябина в лесу уродилась — к дождливой осени, если нет — к сухой.

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Теги:
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